Presentazione dei corsi incontri con i docenti e visita al campus | l’Open Day 2025 schiude le porte di UniBg

Bergamo. L’Università degli studi di Bergamo invita i suoi futuri studenti a esplorare, aule e servizi in occasione delDaydedicato alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico.Sabato 18 gennaio, dalle 8,30 alle 16, nella sede di via dei Caniana del capoluogo sarà possibile conoscere l’offerta formativa e le opportunità che l’ateneo ha da offrire attraverso presentazioni deidi studio econe studenti. Il programma prevede anche ladegli spazi universitari deleconomico-giuridico. Per partecipare alDay è necessaria l’iscrizione compilando l’apposito modulo online disponibile al seguente link.