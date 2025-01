Ilnapolista.it - Il Napoli dovrà essere lucido e freddo sul mercato. Il rischio con frenesia e tanti soldi è di fare l’acquisto non necessario

Leggi su Ilnapolista.it

A Sky sport fanno il punto suldel. Secondo Luca Marchetti, esperto di calcio, ildeve avere lucidità suldopo l’addio di Kvaratskhelia. Il nome forte è Garnacho ma la richiesta dello United è altissima. In difesa si attende la decisione di Danilo.«Plusvalenza altissima quella di Kvaratskhelia. Adesso ildeve continuare ad avere quel tipo di lucidità avuta nelestivo. In estate ha saputo investire senza le entrate preventivate, adesso con tutti ideve stare attento a non spanderli tutti subito. Garnacho il nome più caldo, ma la richiesta dello United è troppo alta, 70 milioni di sterline. Contattai anche con il giocatore. Werner potevaun’opzione in prestito».Leggi anche: Garnacho, De Laurentiis non ha intenzione di offrire più di 50 milioni, Conte vuole un giocatore pronto subitoMarchetti continua:«Conte vuole un giocatore pronto subito e che possa dare continuità, che possa costituire una colonna delanche per i prossimi anni.