Ilrestodelcarlino.it - Fogna ‘collassata’: il cantiere finirà tra un paio di settimane

Nuove fogne a Cerasolo, per ripristinare la condotta collassata. Il Comune di Coriano sta investendo 100mila euro per il rifacimento di un tratto di collettore delle acque bianche in via Rigardara. I lavori sono partiti da tempo e ieri l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi ha svolto un sopralluogo per vederne lo stato di avanzamento. L’opera interessa un tratto di strada di circa 130 metri. Se il meteo nelle prossimesarà clemente, ilsi concluderà entro gennaio, assicurano dal municipio. Il passo successivo sarà la manutenzione e la bonifica alle radici degli alberi nei punti più danneggiati. Infine si procederà con l’asfaltatura. L’intervento rientra nel piano di bonifica e manutenzione degli asfalti con cui l’amministrazione intende investire 547mila euro. Di questi 30mila serviranno a rifare il ‘tappetino’ in via Rigardara.