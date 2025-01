Ilrestodelcarlino.it - Sono spariti i monopattini a noleggio in città

Da un paio di settimane ielettrici aintrovabili a San Benedetto. Dopo la fine del 2024, infatti, il servizio si è fermato e sulla piattaforma di geolocalizzazione fornita dall’app dell’azienda che gestisce ilnonpiù visibili i dispositivi che fino a dicembre scorso popolavano la. La situazione ha generato non poche domande tra gli utenti e gli operatori del settore, con una problematica di fondo che si lega alle recenti modifiche al codice della strada. Alla base dello stallo c’è la necessità di chiarimenti sulle nuove disposizioni normative che regolano la gestione deielettrici. Secondo le aziende del settore, molte delle regole introdotte non risultano chiare, alimentando incertezza tra gli operatori. L’azienda responsabile del servizio a San Benedetto non ha rilasciato dichiarazioni specifiche, limitandosi a precisare che "è in attesa di indicazioni più chiare" prima di riattivare il servizio.