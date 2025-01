Mistermovie.it - Mister Movie | The Equalizer 4: Data Uscita, Trailer, Trama, Cast e ciò che sappiamo

Il quarto capitolo della saga di Theè ufficialmente in lavorazione, ma i dettagli susono ancora scarsi, lasciando i fan in attesa di ulteriori rivelazioni. La serie cinematografica, con protagonista Denzel Washington nel ruolo dell’ex agente dei servizi segreti Robert McCall, ha conquistato il pubblico fin dal primo film nel 2014, e ha continuato a regalare adrenalina con sequel che hanno fatto il botto al botteghino. Tuttavia, prima dell’di The3, Washington aveva accennato alla possibilità che quello fosse il capitolo finale. Con sorpresa di tutti, il successo inaspettato del terzo film ha spinto Sony Pictures a decidere di proseguire la saga con il quarto e addirittura il quinto film.Dettagli confermati su The4Denzel Washington ha recentemente confermato, durante un’intervista, che non solo The4 è in arrivo, ma anche il quinto film è già in fase di sviluppo.