Mister Movie | Back in Action | Cameron Diaz e Jamie Foxx Tornano a Spiare in una Commedia d’Azione Esplosiva su Netflix

Il trailer ufficiale di "Back in Action" svela il ritorno di Cameron Diaz al cinema, al fianco di Jamie Foxx, in una commedia d'azione che mescola spionaggio e dinamiche familiari. Disponibile su Netflix dal 17 gennaio.

"Back in Action": Il Ritorno di Cameron Diaz in una Commedia d'Azione su Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di "Back in Action", una commedia d'azione che segna il grande ritorno di Cameron Diaz sul grande schermo dopo una pausa dal 2014. Il film vede la Diaz affiancata da Jamie Foxx nei panni di due ex spie della CIA, Emily e Matt, costrette a rientrare in azione quando il loro passato torna a perseguitarli.

Una Famiglia a Sorpresa nel Mondo dello Spionaggio

La trama si concentra su Emily e Matt, che dopo aver abbandonato la vita da spie per dedicarsi alla famiglia, si ritrovano improvvisamente catapultati di nuovo nel mondo dello spionaggio.