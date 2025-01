Anticipazionitv.it - Martina sceglie Ciro a Uomini e Donne: duro sfogo della sua migliore amica

La scelta diDe Ioannon di lasciareconSolimeno ha emozionato i fan del programma e ricevuto per lo più reazioni positive. Tuttavia, la vicenda ha sollevato anche polemiche, in particolare per lodi, Selin Alpergin, che ha deciso di intervenire sui social per rispondere al messaggio del suo ex fidanzato, Raul Dumitras. Scopriamo cosa ha scritto attraverso il suo profilo Instagram.: Selin Alpergin difendeDe IoannonSelin Alpergin, legata aDe Ioannon da un’amicizia profonda, ha pubblicato un messaggio nelle sue Instagram Stories, indirizzato chiaramente a Raul Dumitras. La giovane italo-turca non ha risparmiato critiche, difendendo la sceltasuae attaccando l’ex fidanzato: “Ti confermi per quello che sei e sei sempre stato, la mianon ti ha mai risposto a tutte le frecciatine che mandi da giugno perché non ti considera, ma io oggi invece voglio darti questa soddisfazione e dire di andare avanti con la tua vita e non paragonarti a nessuno di quei due ragazzi néné Gianmarco perché non lo sei e solo nel privato sappiamo i veri motivi.