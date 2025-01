Oasport.it - LIVE Paolini-Wei 6-0 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurra

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Gran punto di Wei, che piazza il recupero di dritto in allungo sulla stop volley dell’avversaria.15-0 Prima esterna vincente di Jasmine.3-4 Game Wei. Scappa via la risposta di dritto di.40-30 Servizio e rovescio a segno per la cinese.30-30 Solido smash a rimbalzo vincente del.30-15 Errore gratuito di dritto da parte di Jasmine.15-15 La cinese sotterra il rovescio dal centro.15-0 Primo ACE anche per Wei.4-2 Game. Servizio e dritto, alè Jasmine!40-15 Servizio vincente della toscana.30-15 Rovescio lungolinea vincente di Wei con un piccolo aiuto del nastro.30-0 Gran difesa di, che raccoglie poi l’errore di rovescio dell’avversaria.15-0 Prima esterna vincente del.3-2! BOOM! Risposta vincente con il dritto anomalo di Jasmine, che piazza il