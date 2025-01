Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: ligure avanti nel 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Di poco lungo il dritto lungoriga del toscano.1-2 Comodo gioco per.40-0 Un’altra.30-0 Prima vincente.15-0 Non risponde di dritto.2-0 Altra prima vincente. Tiene la battuta e conferma il break il.A-40 Servizio vincente.40-40 Non stavolta però.30-40 Sbaglia di poco lo schiaffo di dritto.30-30 In rete il rovescio difensivo del toscano.15-30 Stop volley ambiziosa e in rete.15-15 Gratuito di dritto dopo il servizio. Quanti errori!15-0 Prima vincente.0-1 Break a zero, tipico calo di tensione di, che deve quindi ancora rincorrere.0-40 Stecca anche il rovescio. Tre palle break.0-30 Doppio fallo (1°).0-15 Errore di dritto in uscita dalla battuta7-6! Oltre 70? di gioco per i due azzurri per chiudere la prima frazione, che ilaveva controllato prima del suicidio sportivo del 5-3, per poi perdere di nuovo la battuta sul 5-5.