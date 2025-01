Sport.quotidiano.net - La Motto a caccia di un podio. A febbraio inizia la stagione di A1

Comincerà sabato 22a Chieti la Serie A1 di ginnastica ritmica a squadre che vedrà protagonista la Raffaello. La società viareggina punterà a mantenersi ai vertici nazionali dopo i tre secondi posti consecutivi raggiunti nelle ultime tre edizioni (2022, 2023 e 2024), andando vicina allo scudetto. Dopo quella di Chieti, la regular season del campionato prevede altre due tappe: il 15 marzo a Forlì e il 12 aprile ad Ancona. Saranno 12 formazioni le formazioni al via: oltre alla, parteciperanno Eurogymnica Torino, San Giorgio ’79 Desio, Polisportiva Varese, Forza e Coraggio, Udinese, Cervia, Terranuova, Fabriano (campione d’Italia in carica), Opera Roma, Polimnia Ritmica Romana e Armonia d’Abruzzo. Le migliori sei classificate al termine delle tre prove accederanno alla Final Six, in programma a Torino il 17 e 18 maggio, che assegnerà il titolo.