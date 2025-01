L’ arte di Venanzo Crocetti | forme essenziali e nostalgie classicheggianti alla ricerca di un realismo antico

Leggi su Ildenaro.it

di Ilaria ParlatoLa mostraGalleria d’Moderna di Roma (23 giugno 2023 – 14 settembre 2025) che racchiude alcune delle opere più importanti dell’artista di Giulianova, celebra anche il centenario dell’omonima galleria capitolina (1925-2025).Segnato da un destino avverso,esordì come scultore molto giovane. La morte prematura dei genitori lo porterà a spostarsi nella capitale ove inizierà un brillante percorso artistico a soli sedici anni, attraverso una serie di esposizioni di alcuni suoi lavori che lo condurranno a farsi strada nel mondo dell’. Vince il Gran Premio per la Scultura nell’ edizione del 1938 della Biennale Internazionale di Venezia e nel 1965 conclude il lavoro per la Porta dei Sacramenti nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Dal 1973 inizia il periodo delle mostre personali all’estero in particolare in Giappone dove ottiene molto successo assieme ad altri artisti rappresentativi della scultura italiana del Novecento come Manzù, Marino, Greco, Fazzini.