Thesocialpost.it - Incendi a Los Angeles, morte l’attrice dei “Blues Brother” Dalyce Curry

Leggi su Thesocialpost.it

Los, celebre per il suo ruolo nel cult del 1980 Thes è morta all’età di 95 anni a causa degliche hanno devastato la zona di Altadena, nei pressi di Los. I media statunitensi riportano che i suoi resti sono stati ritrovati tra le macerie della sua abitazione, distrutta dalle fiamme.La notizia è stata resa nota dalla pronipote,Kelley, attraverso un post su Facebook. Kelley ha raccontato di aver accompagnato la nonna, conosciuta affettuosamente come “Momma D”, a casa sua martedì notte, ignara della tragedia imminente. L’indomani, l’abitazione era stata completamente consumata dall’o., oltre al leggendario film diretto da John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd, aveva preso parte ad altri celebri lungometraggi come I 10 comandamenti e Lady Sings the