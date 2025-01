Sport.quotidiano.net - Il Pisa non vuole smettere di sognare. Vittoria sofferta. Ed è sempre più bello

Se vinci anche queste. allora. Se porti via i tre punti così, in una partita "sporca", contro un avversario tosto e mai domo, in un’Arena gelata e con un vento insidioso, quasi a tempo scaduto con il gol del capitano. allora. Se ottieni il successo mentre la tua diretta concorrente frena e se le lunghezze di distacco salgono a sette mentre il campionato – lentissimo eppure inesorabile – scorre via una partita dietro l’altra. allora. Se vinci il match numero 14 su 21 a disposizione. Se esulti in extremis contro un avversario che mai ha tolto la gamba e che ha richiesto unda coltello fra i denti e più palleggio. beh. Allora, sì c’è tempo per i sogni. C’è una notte dove il ghiaccio che entra nelle ossa diventa calore. C’è una città intera che inizia anche questo 2025 così come ha terminato l’anno precedente: pensando alla prima lettera dell’alfabeto, senza mai pronunciarla ad alta voce perché certe cose è meglio non dirle.