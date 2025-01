Lanazione.it - "Dopo il bonifico niente partenza, del rimborso neppure l'ombra". Viaggi fantasma, raffica di denunce

Siena, 14 gennaio 2025 – “Avevo fatto altricon questa agenzia, trovandomi sempre bene. Ma questa volta sono arrabbiata perché mi hanno preso in giro”, racconta una pensionata che vive a Siena. E che sabato scorso ha bussato alla porta della stazione dei carabinieri di Siena, al comando provinciale, per raccontare cosa le è accaduto. Invece di trascorrere l’ultimo dell’anno in una bella location ha dovuto accontentarsi di un locale, peraltro trovato all’ultimo tuffo, in città. Quanto al denaro mandato all’agenzia della nostra provincia per i tre giorni di vacanzal’. “Si tratta di 430 euro ma per me, che sono appunto pensionata, rappresentano una somma comunque importante”, spiega. Non è l’unica denuncia presentata all’Arma, come aveva annunciato Giovanni Gravi di ’Nodi d’amore’ a cui sono giunte numerose segnalazioni.