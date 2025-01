Agi.it - Disordini durante la partita con la Paganese, daspo a 20 tifosi del Cassino

(AGI) - Frosinone, 14 gen. -di cinque anni per tutte le manifestazioni sportive per 20delcalcio denunciati per danneggiamento in seguito aidel 29 settembre in occasione della gara interna contro la, squadra della provincia di Salerno. Un gruppo di ultras deltento' in quell'occasione di forzare la recinzione che separava il settore ospiti da quello dei locali. Una vera e propria azione di forza che era stata bloccata solo grazie al massiccio spiegamento di forze dell'ordine. Quattro mesi di indagini da parte della squadra informativa del commissariato diha portato all'individuazione di 20 sostenitori locali tra cui anche un minorenne. Per cinque di loro e' stata emessa la misura cautelare dell'obbligo di firma su richiesta della procura della Repubblica di