Crescere al meglio i bambini. Due incontri sulla genitorialità

Due. Li organizza il Comune in collaborazione con il coordinamento pedagogico territoriale d’ambito (12 Comuni di cui Pavia è capofila) composto dai coordinatori dei servizi all’infanzia che operano in 60 strutture. "Ci apriamo ai genitori con due webinar online che hanno lo scopo di attivare e rafforzare un percorso condiviso tra scuola e famiglia - spiega Alessandra Fuccillo, assessora all’Istruzione -. La cittadinanza deve conoscere una parte rilevante del sistema pedagogico che sta dietro ai nostri servizi. Il coordinamento si avvale di personale altamente esperto, andando incontro alle esigenze di tutta la comunità educante, comprese le famiglie". Il primo appuntamento è in programma venerdì dalle 17,30 alle 19 sul tema “Essere genitori tra sicurezze e perplessità.