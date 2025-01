Ilrestodelcarlino.it - Come funziona la tariffa puntuale, i timori dei cittadini

Al via gli incontri sullacorrispettivaorganizzati da Hera. Il primo è in programma questa sera alle 20.30 nella sala riunioni in piazza XXV aprile a Cervia. Si prosegue giovedì alle 21 nella sede del Consiglio di zona in viale Abruzzi 53 a Pinarella. Martedì 21 gennaio l’appuntamento è alle 20.30 al Centro Sociale in via Zavattina 6/d a Pisignano-Cannuzzo mentre giovedì 23 gennaio, sempre alle 20.30, l’incontro è organizzato nella sala del Consiglio di zona ex scuola materna Missiroli in vialetto Boni a Castiglione di Cervia. Gli ultimi due incontri, con inizio sempre alle 20.30, sono previsti per la giornata di martedì 28 gennaio al Palasavio in via Tamigi 11 e il ciclo si conclude martedì 4 febbraio nella sala Malva in via dei Papaveri 43 a Cervia. La nuovaè partita lo scorso 1° gennaio per scelta del comune di Cervia con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata mandando in soffitta la Tari e passare allaCorrispettiva(Tcp).