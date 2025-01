Puntomagazine.it - CNA Campania Nord: Nuovo workshop per gli impiantisti e gli installatori

Leggi su Puntomagazine.it

CNA: L’appuntamento è per giovedì 16 gennaio a partire dalle ore 15 presso l’Agriturismo Masseria Frangiosa in località Torrepalazzo a Torrecuso in provincia di BeneventoNuove frontiere per la transizione energetica: la nuova Direttiva F-Gas e sistemi integrati HVAC sostenibili in ambito residenziale e commerciale, è questo il tema delpromosso da CNAInstallazione e Impianti per tutto il comparto della termoidraulica.L’appuntamento è per giovedì 16 gennaio a partire dalle ore 15 presso l’Agriturismo Masseria Frangiosa in località Torrepalazzo a Torrecuso in provincia di Benevento. L’evento, completamente gratuito, è organizzato in partnership con uno dei colossi dell’ca come Buderus.Si tratta di un appuntamento da non perdere per tutti gli operatori del settore in quanto saranno illustrati tutti i nuovi incentivi e le detrazioni vigenti, nonché la nuova regolamentazione relativa ai gas fluorurati.