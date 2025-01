Notizie.com - Arrestata la prof di sostegno di Castellammare di Stabia aggredita dai genitori. È accusata di violenza sessuale su 6 studenti

Leggi su Notizie.com

Una docente è statanel napoletano per minacce e violenze sessuali su sei. Era stataa novembre da alcuni.Luogo dell’episodio è il plesso Catello Salvati dell’Istituto scolastico Panzinie didi, dove il 14 novembre scorso la stessa insegnante era stata colpita da diversiladidididai(ANSA) Notizie.comDopo la denuncia deierano partite le indagini dei carabinieri, delegati dalla procura di Torre Annunziata, che ha portato questa mattina all’arresto della donna. Ora dovrà rispondere di corruzione, induzione al compimento di atti sessuali e maltrattamenti su minorenni. Dagli smartphone degli alunni sono state rinvenute prove che testimoniano come, a partire da ottobre 2023, la donna, insegnante didi uno dei sei ragazzini colpiti, invitava a impartire ripetizioni che si trasformavano in atti a sfondoin quella che aveva soprannominato “La saletta“.