WWE | Main Event andrà in competizione con importanti PPV della AEW

Lo scontro del 12 luglioLa WWE ha scelto di programmare uno speciale di Saturday Night’sper il 12 luglio, la stessa data in cui la AEW terrà il suoo All In Texas al Globe Life Field. Una decisione che complica certamente il compitoAEW di riempire l’enorme arena texana. La AEW ha già venduto qualcosa come 14.000 tagliandi per la serata, ma il sogno sarebbe quello di ripetere il successo dell’All In di Londra, in cui la AEW ha fatto registrare un pubblico superiore anche a diverse edizioni di WrestleMania.Nessun match è stato ancora annunciato per All In Texas, anche se si vocifera di un possibile match tra Kenny Omega e Kazuchika Okada, mentre la location dello speciale WWE non è ancora stata annunciata.Possibile doppio scontroNon solo luglio: anche la data del 24 maggio di Saturday Night’spotrebbe creare una sovrapposizione, cadendo nel weekend del Memorial Day, periodo tradizionalmente riservato a Double Or NothingAEW.