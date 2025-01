Lapresse.it - Ucraina, Seul: “Almeno 300 soldati nordcoreani morti in combattimenti, 2.700 i feriti”

300inviati a supportare la guerra di Mosca insono stati uccisi, mentre altri 2.700 sono rimasti. Lo ha riferito l’agenzia di spionaggio della Corea del Sud. Il National Intelligence Service (NIS) ha condiviso le informazioni con i parlamentari durante una riunione a porte chiuse del comitato parlamentare di intelligence. “Mancanza di comprensione della guerra moderna”Il Nis ha affermato di aver attribuito le “massicce perdite” deialla loro “mancanza di comprensione della guerra moderna”, incluso il loro “inutile” atto di sparare a droni a lungo raggio, sulla base dell’analisi dell’agenzia di un video di combattimento ottenuto di recente. Moon Seong Mook, un generale di brigata sudcoreano in pensione, ha detto che l’alto numero diper iera prevedibile, in quanto non sarebbero stati sufficientemente preparati per una missione sconosciuta nel terreno della regione di Kursk, che è molto diverso dal paesaggio montuoso della Corea del Nord.