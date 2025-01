Lettera43.it - Salvini, l’influencer tuttologo che non ha i treni in cima ai suoi pensieri

Gli incidenti inesorabili si susseguono: o è un chiodo, o un cavo tranciato, o un pantografo che viene abbattuto mandando in tilt la circolazione. Sta di fatto che da quando Matteoè ministro dei Trasporti il viaggiare in treno sempre più spesso si trasforma in una disdicevole odissea. Colpa del leader leghista? Sicuramente no, visto che sull’atavica obsolescenza della rete ferroviaria ormai sfibrata dal frenetico passaggio dei convogli tutti concordano. Colpa della propensione iettatoria che ne accompagna le gesta e sulla quale ormai da tempo malignamente si ricama? A vedere la sequela dei disservizi verrebbe da dire di sì.Matteoalla stazione centrale di Milano (foto Imagoeconomica).attaccato da sinistra e ignorato dagli alleatiIl risultato è che lo zelig del Carroccio viene difeso a spada tratta dai giornali della destra (casualmente il loro editore è anche parlamentare del partito), attaccato da sinistra – e sin qui tutto normale, visto che, come si sul dire, l’opposizione deve fare il suo mestiere – e praticamente ignorato daialleati di governo, Giorgia Meloni in testa, il cui silenzio su quanto successo sabato 11 gennaio alla stazione centrale di Milano fa più rumore del profluvio di critiche piovuto dal centrosinistra.