La Dea Bendata torna a far tappa in Irpinia con "10eLotto"

Tempo di lettura: 2 minutiIl Lotto premia la Campania dove sono stati vinti 33.500 euro totali: a Grottaminarda, in provincia di Avellino, centrato un 9 da 20mila euro, mentre, come riporta Agipronews, a Tramonti (SA) sono stati vinti 13.500 euro grazie a un 6 Oro. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 14,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 124,9 milioni da inizio anno.Nelle ultime estrazioni del 10 e dell’11 gennaio 2025, come riporta Agipronews, centrate vincite per oltre 110mila euro in totale in tutta la regione. Nella giornata di venerdì ad Avellino vinti 19.125 euro grazie a 3 ambi e un terno; colpo che sfiora invece i 15mila euro a Napoli con la medesima combinazione. A Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, un fortunato giocatore porta a casa 9.