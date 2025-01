Liberoquotidiano.it - **Iran: oggetti sequestrati ad Abedini restano in procura Milano**

Milano, 13 gen. (Adnkronos) -sotto la custodia deltore capo di Milano, Marcello Viola, glia MohammadNajafabadi, arrestato lo scorso 16 dicembre all'aeroporto Malpensa e ieri tornato a Teheran grazie all'intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Da quanto si apprende il difensore dell'ingegnere iraniano trentottenne non ha fatto alcuna richiesta inerente la restituzione del cellulare, del pc portatile, di pen drive e componentistica elettronica, né gli Usa hanno avanzato una richiesta di rogatoria per ottenere il materiale in custodia. Le autorità giudiziarie statunitensi accusano l'ingegnere d'aver fornito droni e materiali elettronici all'Iran, aggirando l'embargo statunitense. Le accuse di terrorismo dagli Usa per aver passato informazioni sensibili ai Pasdaran, servite per un agguato in cui sono rimasti uccisi tre soldati americani in Giordania a gennaio scorso, non sono state ritenute dal ministro Nordio sussistenti.