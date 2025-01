Fai la valigia e vai a casa Fuori dal Grande Fratello a poco dalla diretta la notizia sulla concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

l ritorno in prima serata delè fissato per lunedì 13 gennaio, quando Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata insu Canale 5. Durante l’appuntamento, verrà svelato il risultato del televoto che decreterà l’eliminazione di uno dei concorrenti tra Helena, Shaila, Ilaria, Luca e Tommaso. Non è previsto, invece, il rientro in trasmissione di Jessica Morlacchi, che ha lasciato definitivamente il programma nella puntata dell’8 gennaio. L’exha deciso di abbandonare il reality dopo aver ricevuto una nomination d’ufficio insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi, a seguito di un provvedimento disciplinare annunciato da Alfonso Signorini. Jessica, contrariata dal confronto con Helena, ha spiegato le ragioni del suo abbandono: “Non è per essere stata mandata in nomination, ma per essere stata messa sullo stesso piano”.