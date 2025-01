Bergamonews.it - Eventi violenti a Pontirolo, Via Tiraboschi e Seriate: “Più che etnici, tristemente umani”

Leggi su Bergamonews.it

“Gliaccaduti nelle scorse settimane aNuovo, Viaa Bergamo esono, più che, per quanto possano essere stati compiuti da cittadini con origine straniera”. Così il dottor Maurizio Previtali, medico chirurgo specialista in psichiatria, si esprime sui drammatici avvenimenti che nelle ultime settimane hanno segnato la cronaca nera bergamasca.Passati in rassegna, invitano a riflettere sulla nostra società: abbiamo chiesto un parere al dottor Previtali per saperne di più.Ci troviamo di fronte a un’escalation di aggressività nei rapporti tra le persone? Senza arrivare a comportamenti così eclatanti, nelle relazioni sociali ci sono più tensioni e intolleranza rispetto al passato?Se ci soffermiamo sugli avvenimenti di cronaca nera accaduti nelle ultime settimane si coglie questo deterioramento.