Di Lorenzo | Mister Conte è importante per me e per tutti

Al termine di Napoli-Verona il capitano del Napoli Giovanni Diè intervenuto in esclusiva ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli. Di seguito le sue parole alla radio.Di: “Sappiamo che il campionato è ancora lungo”Così il capitano degli azzurri: “In questi mesi la squadra è cresciuta tanto e ci siamo meritati di essere lì in alto: nessuno ci ha regalato niente. Sappiamo che il campionato è ancora lungo, ma siamonti per noi e per i tifosi. Dopo un anno veramente difficile, è bello essere lì ed aver riportato il Napoli a competere per posizioni importanti. Contro l’Atalanta mi aspetto una partita difficile, con una squadrache sta facendo bene in questo campionato e che è lì in alto insieme a noi. Abbiamo questi giorni per prepararla al meglio.