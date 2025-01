Sport.quotidiano.net - Da Fonseca a Conceiçao. Nuovo Diavolo, solite grane

Dalla settimana da Dio, della doppia rimonta da Supercoppa contro Juventus e Inter targata, all’ennesima settimana della verità: domani (ore 18.30) al Sinigaglia col Como, sabato (18) a Torino, ancora contro i bianconeri. Niente ritorno al futuro per il, per ora. Ritorno al passato, invece: amaro. Nell’atmosfera: a San Siro gli applausi per il cinquantesimo titolo, portato a centrocampo da Calabria e Theo Hernandez, sono andati in archivio al minuto 3.19. Lì, e non solo, è tornato il "Cardinale, devi vendere, vattene" inaugurato subito dopo le 125 candeline, a metà dicembre. Ancora contestazione, dalla Sud. E Milan Club con gli striscioni esposti al contrario per protestare contro "la nuova modalità di vendita a partire dal derby, le richieste di biglietteria non potrabbo più essere veicolate dall’Associazione Italiana Milan Club, ma ogni socio dovrà procedere singolarmente all’acquisto.