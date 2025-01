Oasport.it - Chi affronterà Passaro al prossimo turno degli Australian Open? Occasione per continuare a sognare

La fortuna aiuta gli audaci. Francescoha avuto un po’ d’aiuto dalla dea bendata in questa giornata a Melbourne. Il tennista umbro, eliminato nell’ultimodelle qualificazioni, era stato sorteggiato tra i lucky loser, avendo diritto di priorità. Il caso ha voluto che Fabio Fognini non sia stato in grado di affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10 ATP), aprendo le porte al ripescaggio di.Il giocatore tricolore, ironia della sorte, si è confrontato con un avversario acciaccato, visto il ritiro per infortunio nel torneo di Brisbane. E così, dopo aver vinto il primo set 7-5, Dimitrov ha deciso di ritirarsi, lasciando campo libero a, che ha così ottenuto il suo primo successo in un singolo incontro del tabellone principale di uno Slam.E ora? Ci sarà da affrontare il francese Benjamin Bonzi (n.