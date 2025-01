Bergamonews.it - Atalanta, i convocati per la Juve: rientra Retegui, Djimsiti stringe i denti

Zingonia. Doppia buona notizia per Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro lantus: nella lista deiil tecnico ha inserito anche Berate Mateo.Il difensore albanese si era procurato una ferita all’arcata sopraccigliare che lo ha costretto a fermarsi nel match contro l’Udinese. Nonostante 10 punti di sutura in testa, sarà a disposizione.Anche l’attaccante italo-argentinoa quasi un mese di distanza dall’infortunio procuratosi contro l’Empoli, un problema di natura muscolare che lo ha tenuto fuori per gli ultimi tre match, nessuno dei tre vinto.Non ancora pronto il rientro di Juan Cuadrado, mentre domenica si è fermato anche Kossounou: sarà atteso da almeno un mese ai box., iPortieri: Carnesecchi, Rossi, Rui PatricioDifensori:, Hien, Kolasinac, Scalvini, ToloiEsterni: Bellanova, Palestra, Ruggeri, ZappacostaCentrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Pasalic, Samardzic, SulemanaAttaccanti: De Ketelaere, Lookman,, Zaniolo, la probabile formazione(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Lookman.