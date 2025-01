.com - Anna Pepe, in radio il singolo Una tipa come me

In arrivo inUname, il nuovo brano di, estratto dall’album Vera baddiesarà in tutte lein Italia con il nuovoUname, nuovo estratto dall’album 3 volte certificato Platino, Vera baddie. Si tratta di uno dei brani più amati dai fan, andato virale su TikTok, già certificato Oro (FIMI/GFK) e che parla delle imperfezioni del nostro carattere.“Io non cambierò comunque, farò sempre su e giù. Resta qua pure quando il mio umore va down, down, down”. Scritta a Los Angeles,chiede di accettare tutti gli “up” e i “down” che si vivono emotivamente nel nostro quotidiano. Ognuno ha dei difetti caratteriali, degli “alti” e dei “bassi”, che però non devono essere uno scoglio. “Sono molto affezionata a questo pezzo, perché ha delle sonorità che non ho mai esplorato” – racconta