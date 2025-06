Finti ragionieri del Comune truffano la scuola | Fate un bonifico di 5000 euro sennò stop ai contributi

In un colpo di scena che desta preoccupazione, due truffatori si sono spacciati per emissari dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Trieste, tentando di estorcere 5.000 euro all'Istituto Maria Ausiliatrice. La loro richiesta: un bonifico immediato con la minaccia di sospendere i contributi scolastici. Un episodio che sottolinea l'importanza di vigilare e difendersi da truffe always piĂą sofisticate.

"Faccia un bonifico altrimenti non prenderete piĂą i contributi scolastici". Si sono presentati come emissari dell'Ufficio ragioneria del Comune di Trieste i due malviventi che nella mattinata di oggi hanno truffato l'Istituto Maria Ausiliatrice, scuola con sede in via dell'Istria 55 a Trieste. I. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Finti ragionieri del Comune truffano la scuola: "Fate un bonifico di 5000 euro sennò stop ai contributi"

