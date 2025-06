Testata dell' arbitro calciatore via in ambulanza | la scena è folle

Un episodio incredibile scuote il calcio camerunense: durante una partita tra Isohsa e Apejes, l'arbitro perde il controllo e colpisce violentemente un calciatore, che finisce in ambulanza. La scena, tra tensione e caos, ha lasciato tutti senza parole, dimostrando quanto la passione possa sfociare in situazioni di grande follia. Un evento che lascia aperte molte domande sulla gestione dell’emotività in campo. Guarda il video per scoprire cosa è successo.

Durante la sfida tra Isohsa e Apejes, valida per i playoff-promozione del campionato di Elite 2 (la seconda divisione del Camerun), l'arbitro ha perso il controllo, rifilando una violenta testata a un calciatore. Quest'ultimo si è accasciato al suolo e, dopo l'intervento dei soccorsi, è stato portato via in ambulanza. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Testata dell'arbitro, calciatore via in ambulanza: la scena è folle

