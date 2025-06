Primato a Bologna | ecco la Tc che consentirà la ricostruzione in 3D dei corpi dei donatori alla scienza | VIDEO

A Bologna, il primato si rinnova grazie alla nuova Tomografia Computerizzata Incisive di Philips, che permette di ricostruire in 3D i corpi dei donatori alla scienza. Un passo avanti verso nuove possibilità di cura e conoscenza, grazie a un gesto di generosità che alimenta l’innovazione. Stefano Ratti, docente di Anatomia all’Università di Bologna, sottolinea come questa tecnologia rappresenti un vero punto di svolta nel campo medico e scientifico, aprendo strade inesplorate per il futuro.

“Dal corpo donato nascono nuove possibilitĂ di cura e conoscenza: un atto di generositĂ che genera innovazione.” Così Stefano Ratti, docente di Anatomia all’UniversitĂ di Bologna, apre la presentazione ufficiale della nuova tomografia computerizzata Philips Incisive, inaugurata martedì 24 giugno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Primato a Bologna: ecco la Tc che consentirĂ la ricostruzione in 3D dei corpi dei donatori alla scienza | VIDEO

In questa notizia si parla di: bologna - primato - ecco - consentirĂ

Bologna nella storia: ecco la Coppa Italia! - Bologna, cittĂ ricca di storia, celebra un nuovo trionfo nella Coppa Italia. Dopo mezzo secolo, la squadra di Vincenzo Italiano riscrive il destino rossoblu, riportando il trofeo a casa, unirmando il passato e il presente.

Da Strasburgo verso Bologna, poi stasera alla festa dell’Unita’ ad Empoli, intervistato da Francesca Cavini de “La Nazione” Vai su Facebook

Primato a Bologna: ecco la Tac che consentirĂ la ricostruzione in 3D dei corpi dei donatori alla scienza | VIDEO; Terna, investimenti da record. Ecco 23 miliardi in dieci anni; Vince 4 milioni al lotto con una giocata da 5 euro: Ecco come ha fatto.