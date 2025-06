In scena il primo tour guidato all' apiario delle Befane tra raccolta del miele e visita all' ape regina

Questa mattina, il 24 giugno 2024, si è svolta la prima affascinante visita guidata all’apiario delle Befane Shopping Centre di Rimini, un’esperienza unica tra dolce raccolta di miele e scoperte sull’ape regina. Un evento speciale che ha avvicinato grandi e piccini al magico mondo delle api, promuovendo consapevolezza e rispetto per la natura. L’apicoltrice Lara Ossani di 'Apicoltura Urbana' ha condotto i partecipanti in un viaggio indimenticabile tra curiosità, educazione e meraviglia.

L'apicoltrice Lara Ossani di 'Apicoltura Urbana', che cura le arnie situate.

