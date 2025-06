Bologna sfiorerà i 40° | l' ondata di calore mette in allerta i servizi sanitari

La città di Bologna si prepara ad affrontare un’intensa ondata di calore, con temperature che potrebbero toccare i 39°C da domani 25 giugno fino a giovedì 26. L’allerta dei servizi sanitari invita a massima attenzione e precauzioni per tutelare la salute di cittadini e visitatori. È fondamentale rimanere informati e adottare tutte le misure necessarie: la sicurezza prima di tutto, perché insieme possiamo superare questa calda sfida.

Da domani 25 giugno e almeno fino a giovedì 26 giugno è prevista un'ondata di calore, con temperature che potrebbero raggiungere i 39° gradi e possibili disagi per i cittadini di Bologna e dei comuni limitrofi Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena e dei comuni della pianura.

In questa notizia si parla di: bologna - ondata - calore - sfiorerà

