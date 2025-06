Eni Plenitude verso l’acquisizione di Acea Energia

Eni Plenitude fa un passo decisivo nel suo percorso di crescita con l’acquisizione di Acea Energia. La proposta, approvata dal consiglio di amministrazione di Acea, rappresenta un capitolo importante nel settore energetico italiano. Tuttavia, il perfezionamento dell’operazione dipenderà ancora da approvazioni regolamentari cruciali. Restate sintonizzati: questa acquisizione potrebbe rivoluzionare il panorama energetico nazionale, portando novità e opportunità per il mercato e i consumatori.

Il consiglio di amministrazione di Acea, riunitosi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato l' offerta vincolante ricevuta il 4 giugno da Eni Plenitude per l'acquisto del 100 per cento del capitale sociale di Acea Energia. Lo rende noto Acea in un comunicato. Il perfezionamento della cessione, subordinato al via libera dell'antitrust e delle autorizzazioni in materia di golden power e foreign subsidies regulation, è previsto entro giugno 2026. L'offerta prevede anche l'acquisizione del 50 per cento di Umbria Energy. L'offerta, che ha un corrispettivo base di 588,5 milioni di euro, include il 50 per cento di Umbria Energy.

