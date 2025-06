Cosa fare per la pressione bassa in estate quali sono i sintomi e quando il caldo è pericoloso

L’estate porta con sé il rischio di pressione bassa e svenimenti, specialmente nelle giornate calde come il caldo 232. Conoscere i sintomi e adottare semplici strategie può fare la differenza, proteggendo la tua salute e quella dei tuoi cari. Scopriamo insieme come prevenire e affrontare questa condizione per godersi l’estate in sicurezza e benessere.

Per contrastare la pressione bassa in estate e i suoi sintomi, come debolezza, capogiri, offuscamento della vista o svenimenti, è importante bere molta acqua (anche se non si ha sete), evitare il caldo eccessivo e assicurarsi un corretto apporto di sali minerali mangiando frutta e verdura. Se i sintomi sono ricorrenti o gravi, è necessario consultare il medico, perché il caldo può diventare pericoloso, soprattutto per anziani e persone fragili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

