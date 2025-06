Boato nel centro di Nepi crolla il solaio di una casa

Un boato improvviso nel cuore di Nepi ha attirato l'attenzione di residenti e passanti: il crollo di un solaio in via del Seminario ha generato preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza delle strutture storiche. I vigili del fuoco sono già sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area, mentre si indaga sulle cause di questo episodio inatteso. La comunità resta in attesa di aggiornamenti ufficiali e rassicurazioni.

Un boato ha scosso il primo pomeriggio del centro storico di Nepi. Poco prima delle 15 di oggi, martedì 24 maggio, un solaio di un'abitazione in via del Seminario è improvvisamente crollato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando per mettere in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Boato nel centro di Nepi, crolla il solaio di una casa

In questa notizia si parla di: boato - centro - nepi - solaio

Boato e incendio nel laboratorio: paura e feriti in centro a Porto Sant’Elpidio - Un forte boato e un incendio hanno scatenato paura e tensione nel centro di Porto Sant’Elpidio. Il incidente, avvenuto nel quartiere Faleriense, ha provocato feriti tra i cittadini e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Boato nel centro di Nepi, crolla il solaio di una casa; Crolla un solaio di una casa in pieno centro a Nepi.

Crolla solaio in centro storico. Famiglia evacuata - Una trave tra il primo piano e il piano terreno di una palazzina dove abitano quattro famiglie ha improvvisamente ceduto: una parte del solaio ... Da lanazione.it

Crolla solaio di una palazzina in centro a Brescia. I residenti: un boato e poi il fumo dalle finestre - I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito un boato e aver poi visto del fumo uscire dalle finestre. Scrive ilgiorno.it