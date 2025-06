Borsa | l' Europa resta tonica dopo Wall Street Milano +1,6%

I mercati azionari europei mantengono una performance positiva, incoraggiati dall'ottimismo globale e dalla stabilità geopolitica. La borsa di Milano si distingue con un incremento dell'1,6%, trainando il Vecchio Continente verso una giornata all’insegna della fiducia. Mentre Wall Street apre in rialzo, gli investitori guardano con speranza alle prospettive di pace in Medio Oriente e ai segnali di ripresa economica. La fiducia del mercato europeo sembra pronta a consolidarsi, offrendo opportunità interessanti per chi cerca di cogliere i momenti migliori.

Mercati azionari del Vecchio continente sempre in rialzo dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa migliore è di qualche frazione quella di Milano che sale dell'1,6%, seguita da Francoforte in crescita di un punto e mezzo percentuale. Bene anche Madrid (+1,3%) e Parigi (+1,2%), con Amsterdam (+0,9%) e soprattutto Londra (+0,3%) più calme. Tra gli operatori resta l'ottimismo per la tregua tra Israele e Iran, con il gas che conferma il crollo del 10% a 36 euro al Megawattora e il petrolio in ribasso del 5% a quota 65 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si muove attorno ai 92 punti base, sui minimi dell'11 giugno scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa resta tonica dopo Wall Street, Milano +1,6%

In questa notizia si parla di: borsa - resta - wall - street

Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei avanza del 0,47% nonostante Wall Street - La Borsa di Tokyo inizia la settimana con un incremento, con il Nikkei che guadagna lo 0,47%. Questo rialzo avviene nonostante la chiusura negativa di Wall Street, che si trova in pausa.

Translate postI PASDARAN NON SPAVENTANO I MERCATI: TENSIONE MA NESSUN PANICO, WALL STREET RIPARTE (Libero, Sandro Iacometti, 24 giugno 2025) L’attacco americano ai siti nucleari iraniani ha scosso le Borse, ma senza scatenare il panic Vai su X

Il nuovo catalogo ufficiale della manifestazione include scoperte inedite, restauri recenti e un censimento mondiale di oltre 15mila edifici Art Nouveau aggiornato, frutto di anni di lavoro condotto dal curatore Andrea Speziali Vai su Facebook

Borsa: l'Europa resta tonica dopo Wall Street, Milano +1,6%; Borse, nervi saldi dopo attacco Usa in Iran. Il petrolio amplia perdite a -5%; Wall Street resta al palo. Dalla Fed tassi fermi e stime sull'economia peggiorate.

Borsa: l'Europa resta tonica dopo Wall Street, Milano +1,6% - Mercati azionari del Vecchio continente sempre in rialzo dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa migliore è di qualche frazione quella di Milano che sale dell'1,6%, seguita da Francoforte in crescita di ... Da ansa.it

Wall Street resta al palo. Dalla Fed tassi fermi e stime sull'economia peggiorate - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 42. finanza.repubblica.it scrive