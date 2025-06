Campidoglio Albino Ruberti manager Via al nuovo rimpasto di giunta per sancire la pace tra correnti Pd

Il Comune di Roma si appresta a un nuovo capitolo di riforme con l'insediamento di Albino Ruberti come city manager, segnando una svolta nella gestione della Capitale. Con questa mossa, il Campidoglio mira a rafforzare l’efficienza e a consolidare la pace tra le diverse correnti politiche del PD. L’ufficializzazione di questa nomina rappresenta un passo importante verso una amministrazione più coesa e orientata al futuro.

Dal 23 giugno Albino Ruberti è il nuovo direttore generale di Roma Capitale, il cosiddetto "city manager". Lo stabilisce un'ordinanza, firmata proprio lunedì dal sindaco Roberto Gualtieri. Albino Ruberti nuovo manager di Roma Capitale La notizia era nell'aria da tempo. Il 3 giugno.

