Pagamento della Tari cambiano le scadenze | ecco tutte le modifiche

Novità in arrivo per i cittadini di Palermo: le scadenze della TARI 2025 sono state modificate. L’assessore ai Tributi, Roberto Cicala, spiega che questa decisione mira a garantire un’accurata preparazione delle procedure e una corretta emissione degli avvisi di pagamento. Con queste novità, il Comune si impegna a semplificare il processo e favorire una gestione più efficiente delle fasce di pagamento. È il momento di conoscere nel dettaglio tutte le nuove scadenze.

Nuove scadenze per il pagamento della Tari 2025. Lo comunica l'assessore ai Tributi Roberto Cicala. "La decisione dell'Esecutivo di Palazzo Zanca è stata assunta anche al fine di consentire un più accurato completamento delle attività propedeutiche all'emissione degli avvisi di pagamento.

Tari, avvisi di pagamento inviati al defunto e per annualità già pagate - Un caso singolare, ma purtroppo non raro: il Comune invia avvisi di pagamento della Tari a chi non è più in vita, creando confusione tra gli eredi.

TARI 2025 – Avvisi di pagamento in arrivo Si informa la cittadinanza che sono in fase di spedizione le comunicazioni relative al pagamento della TARI 2025. Scadenze previste: 1ª rata – 33,33% calcolato sulle tariffe 2024 ? scadenza 31/05/2025 2ª r Vai su Facebook

