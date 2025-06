Il Presidente Ofi di Cosenza Giuseppe Celestino alla 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero

Alla 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, svoltasi a Cosenza dal 21 al 23 giugno 2025, il presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti Giuseppe Celestino ha portato un messaggio di collaborazione tra sanità e internazionalizzazione. La sua partecipazione ha segnato un passo significativo verso un dialogo più aperto tra le professioni sanitarie e il mondo degli affari, aprendo nuove opportunità di crescita e cooperazione internazionale. La Convention, che ha riunito...

Alla 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, svoltasi dal 21 al 23 giugno 2025 presso la Camera di Commercio di Cosenza, ha preso parte anche il presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Cosenza, Giuseppe Celestino. La sua presenza ha rappresentato un segnale importante di apertura e dialogo tra il mondo delle professioni sanitarie e quello dell’internazionalizzazione economica. La Convention, che ha riunito oltre 150 delegati provenienti da 86 Camere di Commercio attive in 63 Paesi, ha trasformato Cosenza in un crocevia strategico per il Made in Italy e per le piccole e medie imprese italiane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it