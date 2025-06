Mutui come cambiano le richieste | a Messina gli immobili più cari di tutta la regione

A Messina, le richieste di mutui stanno evolvendo rapidamente, riflettendo un mercato in fermento. Gli immobili più costosi della regione attraggono sempre più investitori desiderosi di cogliere le opportunità di finanziamento più vantaggiose. Dopo un lungo periodo di incertezza, il ritorno del vantaggio dei tassi variabili segna una svolta significativa, portando a un riequilibrio tra le due opzioni e aprendo nuove prospettive per acquirenti e investitori.

Il mese scorso è stato quello dell'inversione di rotta per il mercato dei mutui: dopo oltre due anni i finanziamenti a tasso variabile sono tornati a essere più convenienti di quelli a tasso fisso. Con leggero anticipo rispetto alle previsioni si torna a un riequilibrio delle due tipologie di.

