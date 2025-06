FLOW – Un mondo da salvare | dal 16 agosto 2025 in esclusiva su Paramount+ il film d’animazione vincitore dell’Oscar

Preparati a immergerti in un’avventura poetica e visivamente mozzafiato con FLOW – Un mondo da salvare, il film d’animazione vincitore dell’Oscar 2025. Diretto dal talento lettone Gints Zilbalodis, questo capolavoro sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ Italia dal 16 agosto 2025. Un’occasione imperdibile per scoprire una storia che incanta e ispira, dimostrando ancora una volta il potere dell’arte e della speranza. Non perderlo!

Paramount+ annuncia l'arrivo in esclusiva di FLOW – Un mondo da salvare, il film d'animazione vincitore dell' Oscar 2025 e del Golden Globe 2025 come Miglior Film d'Animazione. Diretto dal talento lettone Gints Zilbalodis e scritto insieme a Mat?ss Kaža, il lungometraggio sarà disponibile in streaming on demand su Paramount+ Italia a partire dal 16 agosto 2025. Un'avventura poetica e visivamente spettacolare. FLOW – Un mondo da salvare è un'opera unica e senza dialoghi che parla il linguaggio universale delle emozioni. In un futuro dove l'umanità sembra scomparsa, un'inondazione improvvisa costringe un gatto a salire a bordo di una barca insieme a un gruppo di animali di diverse specie.

