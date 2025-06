Guerra Israele-Iran l’annuncio di Trump | Non sanno che c… stanno facendo…

Tensione tra Israele e Iran esplode di nuovo, trasformando una fragile tregua in un caos di violenza e incertezza. La recente dichiarazione di Donald Trump ha aggiunto benzina sul fuoco, lasciando il mondo sul filo del rasoio. In questo scenario delicato, le sorti della regione potrebbero cambiare in un istante, e il futuro appare più incerto che mai. La domanda è: cosa ci riserva questa escalation?

La fragile tregua tra Israele e Iran, celebrata con entusiasmo solo poche ore prima, è stata clamorosamente infranta nel giro di una notte. Le ostilitĂ , mai del tutto sopite, hanno ripreso forza nonostante l’accordo di cessate il fuoco che sarebbe dovuto entrare in vigore martedì. A rendere ancora piĂą incandescente il quadro sono state le dichiarazioni infuocate del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha commentato pubblicamente la situazione prima di imbarcarsi per il vertice Nato all’Aja. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, Trump avrebbe espresso una profonda delusione nei confronti di entrambe le parti, accusando apertamente sia Israele che l’Iran di aver infranto i termini dell’intesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: israele - iran - trump - guerra

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: “Dopo sarà conclusa la guerra”. Con un post sul suo social il presidente Usa comunica l’accordo tra i due paesi per la fine di quella che “verrà chiamata la guerra dei 12 giorni”. Si congratula con Tel Aviv e T Vai su Facebook

Guerra #Israele-#Iran: Donald #Trump annuncia la tregua e la fine della guerra, "Un grande giorno per il Medio Oriente" Vai su X

Speciale | Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: la guerra si allarga?; Trump: Israele e Iran hanno violato il cessate il fuoco; Missili, vittime e accuse: c'è una fragile tregua tra Israele e Iran.

Ira di Trump contro Iran e Israele: "Tregua? Non sanno cosa c.... fanno". Poi esulta: "Da Idf solo raid dimostrativo" | La diretta - Il presidente Usa Donald Trump: "Mi congratulo con entrambi i Paesi per aver avuto il corag ... Riporta msn.com

Guerra Iran-Israele, Trump: Non mi è piaciuto che Israele abbia attaccato dopo accordo tregua - (Agenzia Vista) Washington, 24 giugno 2025 “Questi ragazzi devono calmarsi. Scrive msn.com