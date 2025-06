La data del matrimonio non è stata ancora annunciata ma il terzogenito di William e Kate è l’unico in famiglia ad avere l' età giusta per l’ambito ruolo di page boy Riuscirà a non sbadigliare?

L’attesa per il prossimo Royal Wedding si fa sempre più intensa, mentre i membri della Royal Family continuano a sorprenderci con novità e legami sempre più stretti. Tra annunci di fidanzamenti e incontri ufficiali, il mondo delle corone si arricchisce di nuovi protagonisti pronti a scrivere il loro capitolo di storia. La domanda che tutti si pongono è: quando arriverà il grande giorno? Restate con noi per scoprirlo.

P ochi giorni dopo l’accoglienza nei propri ranghi di Harriet Sperling, la nuova fidanzata di Peter Phillips, figlio di Anna d’Inghilterra, la Royal Family parla già di un nuovo Royal Wedding. Lady Marina Windsor, 32 anni, ha infatti annunciato il suo fidanzamento ufficiale. Cugina di secondo grado di re Carlo III, Marina è nipote dell’ottuagenario duca di Kent, uno dei pochi Working Royal più anziani ancora attivi. Sposerà Nico Macauley, discendente di un visconte. Ma il suo imminente matrimonio fa notizia anche per un altro motivo: è probabile che tra i suoi paggetti ci sia – per la prima volta in un ruolo ufficiale – niente altri che il principe Louis. 🔗 Leggi su Iodonna.it