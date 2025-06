David Juventus il matrimonio potrebbe avvenire soprattutto in quel caso | due le circostanze da concatenare! Gli sviluppi che potrebbero dare l’accelerata decisiva

La Juventus potrebbe presto aggiungere un nuovo talento alla sua rosa: Jonathan David. Tuttavia, il suo ingaggio dipende da due circostanze fondamentali, che potrebbero accelerare drasticamente l’operazione. La speranza dei tifosi bianconeri si accende, ma bisogna attendere che si verifichino questi fattori chiave. Solo così, il matrimonio tra David e la club tornerà realtà, portando nuova linfa al progetto Juventus.

David Juventus, l’ingaggio del canadese potrebbe avvenire soprattutto in quel caso in particolare: due le circostanze da incastrare!. La Juventus può davvero sperare di mettere le mani su Jonathan David. Questo è quanto sostiene la redazione Raimondo De Magistris sul proprio editoriale scritto per TUTTOmercatoWEB. Il canadese potrà aspirare a vestire la maglia bianconera soprattutto in un caso. Ecco le sue parole, che rinfocolano l’indiscrezione di un attaccante tentato dall’approdo a Torino. PAROLE – « Occhio a Jonathan David, centravanti svincolato dopo una stagione da 25 gol col Lille che nelle scorse settimane è stato sedotto e abbandonato dal Napoli su espressa richiesta di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, il “matrimonio” potrebbe avvenire soprattutto in quel caso: due le circostanze da “concatenare”! Gli sviluppi che potrebbero dare l’accelerata decisiva

In questa notizia si parla di: juventus - david - potrebbe - avvenire

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Chi sarà il nuovo direttore sportivo della #Juve? Tre i profili più papabili: Diego Lopez, Massara e la suggestione Salimahdzic. La scelta del post Giuntoli potrebbe avvenire nelle prossime ore come riportato da @giovannialbanese Chi vorreste nel r Vai su Facebook

SKY - Juventus, primi contatti per David. Rifiutata la prima offerta per Conceicao; La nuova Juventus di Comolli: David l'obiettivo, Weah e Mbangula pronti all’addio; Super coppia d’attacco per la Juventus: scelto il partner di Osimhen.

Juventus: David potrebbe arrivare a parametro zero dal Lille - E cosa succede con Kolo Muani e le cessioni in programma? calcioin.it scrive

Juventus, obiettivo David in attacco: il giocatore apre, si tratta - Il centravanti del Lille, che si svincolerà il prossimo 30 giugno, è il primo obiettivo per l'attacco bianconero secondo le ultime news di calciomercato di oggi, mart ... Come scrive msn.com