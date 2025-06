Emergenza caldo in carcere la denuncia della Garante dei detenuti | In cella non si respira servono ore d'aria

L'emergenza caldo nelle carceri italiane mette a dura prova la salute e la dignità dei detenuti. Luisa Ravagnani, Garante dei detenuti di Brescia, denuncia condizioni insostenibili al Canton Mombello, dove l'afa rende l'ambiente invivibile. È il momento di intervenire subito per garantire diritti fondamentali e sicurezza. Continua a leggere per scoprire come possiamo agire e affrontare questa crisi.

Luisa Ravagnani, Garante dei detenuti nel Comune di Brescia, ha spiegato a Fanpage.it la drammatica situazione che si vive all'interno del carcere Canton Mombello: "Con l'arrivo dell'estate, è tornata l'emergenza caldo. In cella non si respira: servono ore d'aria, frigoriferi e ventilatori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

