Elisabetta Cocciaretto saluta Eastbourne dopo tre ore di lotta con Rakhimova

Dopo un’avvincente battaglia durata quasi tre ore e segnata da condizioni meteorologiche avverse, Elisabetta Cocciaretto saluta il torneo di Eastbourne. La giovane tennista marchigiana, partita dalle qualificazioni, mostra grande grinta contro la russa Rakhimova, ma alla fine deve inchinarsi al termine di una sfida emozionante. Nonostante la sconfitta, il suo impegno e determinazione testimoniano il suo talento e la voglia di crescere nel circuito internazionale. Un passo indietro, ma molte speranze per il futuro.

Dopo una breve sospensione per pioggia e due ore e 56 minuti di grandissima lotta è Elisabetta Cocciaretto a dover cedere al primo turno del WTA 250 di Eastbourne. Partita dalle qualificazioni, la marchigiana perde per 6-4 4-6 6-3 contro la russa Kamilla Rakhimova in un match condizionato dal vento che non aiuta in nessun modo l’una o l’altra giocatrice. La prima fase del match dura pochi minuti, perché sull’1-1 40 pari, e dopo due palle break consecutive mancate da Cocciaretto, ci si deve fermare per qualche minuto a causa della pioggia. Ripartenza, break e momento favorevole alla marchigiana, che ne accumula anche un secondo per salire sul 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto saluta Eastbourne dopo tre ore di lotta con Rakhimova

In questa notizia si parla di: cocciaretto - elisabetta - eastbourne - lotta

WTA Eastbourne 2025: Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il tabellone principale - Elisabetta Cocciaretto conquista con grinta il pass per il tabellone principale del WTA 250 di Eastbourne, confermando il suo stato di forma eccezionale sull’erba.

WTA Eastbourne, il tabellone: c’è Bronzetti, Cocciaretto prova a qualificarsi. Kasatkina prima testa di serie; WTA Madrid: Cocciaretto lotta ma non basta, avanza Starodubtseva; ATP Madrid, qualificazioni femminili: Errani lotta ma cede al terzo, Cocciaretto avanti con autorità.

Eastbourne: Cocciaretto sconfitta all’esordio, Rakhimova si impone al terzo set - Dopo essere riuscita a superare le qualificazioni, l’azzurra non è stata in grado di ripetersi e si è arresa in tre set a Rakhimova, che avanza così al secondo turno Niente da fare per Elisabetta Cocc ... Scrive tennisitaliano.it

Eastbourne su SuperTennis: per Cocciaretto c’è Rakhimova - Martedì Elisabetta Cocciaretto fa il suo esordio nel main draw del “Lexus Eastbourne Open” (WTA 250 - Come scrive sport.tiscali.it